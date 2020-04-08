في ظل الفلتان الأمني ضمن مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.. انفجار عبوة ناسفة وسط مدينة عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سُمع دوي انفجار عنيف في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غرب حلب، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت أسفل سيارة لنقل الوقود في حي الأشرفية. اقتصرت الأضرار على الماديات فقط.

ونشر “المرصد السوري” يوم أمس، أنه عثر مواطنون، على جثة شاب مجهولة الهوية عليها آثار طلق ناري، مرمية على طريق كلجبرين – الجنحات ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.