مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 34.. قصف صاروخي يطال مناطق متفرقة من منطقة “بوتين – أردوغان”

8 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء قصف صاروخي نفذته قوات النظام والمسلحين الموالين لها، استهدف مناطق في السفيرة وسفوهن والفطيرة والبارة جنوب إدلب، ومحيط سرمين شرق إدلب، وتلة الحدادة في ريف اللاذقية الشمالي، ومدينة الأتارب في ريف حلب الغربي تزامنا مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي، وتحليق لطيران الاستطلاع التركي في أجواء المنطقة.

فيما استهدفت الفصائل المقاتلة والجهادية بعدة قذائف صاروخية مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها المتمركزة في سراقب شرق إدلب. وذلك مع دخول وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ 34 على التوالي.

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