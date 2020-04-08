معتصمون يمنعون الأتراك والروس من استكمال دورية مشتركة على طريق الـ M4 “اللاذقية – حلب”

8 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان منع المعتصمين المتواجدين على طريق اللاذقية – حلب الدولي المعروف باتستراد الـ M4″”، القوات الروسية والتركية من تسيير دورية عسكرية مشتركة على الطريق الدولي. وذلك من خلال قيامهم برمي الحجارة على الدورية الروسية عند اقترابها من النيرب قادمة من جهة قرية ترنبة، لتختصر مسارها وتعود أدراجها نحو مدينة سراقب شرق إدلب.

تزامنا مع ذلك رصد “المرصد السوري” انتشار عشرات العناصر من القوات الخاصة التركية على طريق الـM4 “حلب – اللاذقية”.

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