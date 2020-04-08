القوات التركية تجدد قصفها المدفعي على مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد “المرصد السوري” صباح اليوم قصف بالمدفعية الثقيلة نفذته القوات التركية المتمركزة في مدينة مارع، استهدف مناطق انتشار “القوات الكردية في كل من تل قراح و وأم الحوش وأحرص وتل سوسين وكفرنايا في ريف حلب الشمالي، مما أسفر عن إصابة طفل من نازحي عفرين جراء القصف المدفعي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأمس، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية، استهدف قريتي عين دقنة وسموقية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.