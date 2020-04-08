مقتل عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية جراء انفجار لغم أرضي شمال الرقة

8 أبريل,2020
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وثقّ المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية جراء انفجار لغم أرضي بهم، في محيط اللواء “93” بريف الرقة الشمالي. ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 480 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 156 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و6 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 316 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.

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