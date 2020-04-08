نهب وسلب وتضييق الخناق على المواطنين وغياب للأمن والأمان وخلافات على تقاسم المسروقات.. هكذا تبدو عفرين في ظل سيطرة الفصائل الموالية لتركيا

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: تواصل فصائل “الجيش الوطني” وبضوء أخضر تركي جميع أنواع الانتهاكات بحق أهالي عفرين سواء من تبقى ورفض التهجير أو الذين هجروا عبر التصرف بممتلكاتهم وسلبها ونهبها في ظل غياب الأمن والأمان عن المدينة وريفها والتناحر الفصائلي المستمر والذي أصبح بشكل شبه يومي بسبب خلافات الفصائل على سرقة ممتلكات المدنيين وصراع السيطرة عليها. لايزال المرصد السوري لحقوق الإنسان مواكباً لتلك الإنتهاكات الحاصلة في المنطقة. وفي سياق ذلك شهدت منطقة عفرين خلال الأيام القليلة المنصرمة اشتباكات بين الفصائل الموالية لـ أنقرة وذلك في إطار الصراع المتواصل فيما بينهم للإستيلاء على المسروقات و المنازل العائدة ملكيتها للمواطنين الكُرد المهجرين قسراً و محاولتهم إجبار من تبقى على مغادرة المدينة وريفها.

أقدمت مجموعة من العناصر المسلحة التابعة لفصيل “فيلق الشام” بإطلاق النار على سيارة عائدة لقائد فصيل “النخبة” المسيطر على عدد من القرى المحيطة بقلعة النبي هوري و إصابة عدد من العناصر جرى نقلهم إلى مشفى عفرين، نتيجة خلافات على الحصص من الأموال العائدة لسرقتهم الآثار من موقع المسرح الكبير للقلعة و أموال أخرى تتعلق ببيع مقتنيات المدنيين.

كما دار إقتتال بين العناصر التابعة لفصيل “الجبهة الشامية” مع عناصر من “جيش الإسلام” حول منزل عائد ملكيته لأحد المواطنين من أهالي قرية عشقيبار في ريف عفرين تستوطن فيه عائلة من “الغوطة الشرقية” و طردهم بغية توطين عائلة أخرى تابعة لعناصر فصيل الجبهة الشامية.

ودارت إشتباكات مسلحة بين مجموعتين في بلدة الباسوطة التابعتين لفصيل الحمزات بهدف الإستيلاء على بناء سكني مما أدى لإصابة 4 عناصر جرحى تم نقلهم إلى مشفى مدينة عفرين، بالإضافة لخلافهم على عمليات تهريب الدخان و البضائع و المواشي من و إلى مناطق النظام عن طريق كيمار – براد في ريف عفرين الجنوبي الشرقي.

في حين تواصل فصائل “الجيش الوطني” بتفكيك سكة القطار الحديدة بدءاً من محطته الأولى وصولاً لمحطته الأخيرة في ميدان أكبس و بيعها كخردة في إعزاز.