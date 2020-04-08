تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء منطقة “بوتين – أردوغان”.. وتركيا تطلب من الفصائل التأهب تزامنا مع حشودات النظام العسكرية

8 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء منطقة “بوتين – أردوغان”، من جبل الزاوية مروراً بريف إدلب الجنوبي وصولاً إلى مناطق ريف حلب الغربي.

تزامنا مع ذلك علم “المرصد السوري” من مصادر موثوقة أن القوات التركية طالبت الفصائل العسكرية الموالية لها التأهب، تزامنا مع استمرار وصول التعزيزات العسكرية لقوات النظام والمسلحين الموالين لها إلى محاور جبل الزاوية وريف إدلب الشرقي.

ونشر “المرصد السوري” يوم أمس، أن الفصائل ومجموعات جهادية استقدمت تعزيزات عسكرية جديدة إلى مواقعها في منطقتي النيرب وسرمين بريف إدلب الشرقي، بالتزامن مع وصول تعزيزات جديدة أيضاً لقوات النظام والمسلحين الموالين لها من ريف حلب الجنوبي إلى محور سراقب شرق إدلب، وذلك في إطار استمرار التعزيزات من قبل الطرفين بشكل مكثف خلال الأيام القليلة الفائتة.

وكان المرصد السوري رصد في الثالث من الشهر الجاري، وصول المزيد من التعزيزات العسكرية لقوات النظام والميليشيات الموالية لإيران الموالية لها إلى جبهات إدلب. وتركزت التعزيزات العسكرية على عدة محاور منها: كفرنبل وحزارين والفطيرة ومحاور أُخرى في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

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