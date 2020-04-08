مقتل شخص وإصابة آخْرين جراء انفجار عبوة ناسفة في ريف حلب الغربي

سُمع دوي انفجار عنيف في بلدة كفرناصح في ريف حلب الغربي، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة في سيارة، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين. بالإضافة لأضرار مادية في مكان الانفجار.

ونشر “المرصد السوري” في 4 أبريل / نيسان، أن انفجار عنيف هَزّ مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي الشرقي، تبين أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة مزروعة أسفل سيارة، دون معلومات عن خسائر بشرية، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.