مقتل شخص وإصابة آخْرين جراء انفجار عبوة ناسفة في ريف حلب الغربي

8 أبريل,2020
أقل من دقيقة

سُمع دوي انفجار عنيف في بلدة كفرناصح في ريف حلب الغربي، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة في سيارة، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين. بالإضافة لأضرار مادية في مكان الانفجار.

ونشر “المرصد السوري” في 4 أبريل / نيسان، أن انفجار عنيف هَزّ مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي الشرقي، تبين أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة مزروعة أسفل سيارة، دون معلومات عن خسائر بشرية، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

8 أبريل,2020

محاولة اغتيال قيادي بـ”الفرقة الرابعة” في منطقة وادي بردى غرب العاصمة دمشق

8 أبريل,2020

عدسة “المرصد السوري”: من ريف إدلب الشمالي.. مخيمات عشوائية في مناطق “أم النير وكللي”

8 أبريل,2020

تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء منطقة “بوتين – أردوغان”.. وتركيا تطلب من الفصائل التأهب تزامنا مع حشودات النظام العسكرية

8 أبريل,2020

عدسة “المرصد السوري”: من مدينة الرقة.. الحياة اليومية في المدينة في ظل استمرار عمل ورشات النظافة والإنارة