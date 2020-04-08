بسبب خلافهم على تجارة الحبوب المخدرة.. اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا في مدينة الباب 

8 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة في مدينة الباب، بين عناصر من الفصائل الموالية لتركيا بسبب خلاف على تجارة حبوب مخدرة، حيث اشتبكت مجموعة عناصر يتبعون لـ”الجبهة الشامية” مع آخرون يتبعون لـ”أحرار الشام”، ما تسبب بقطع طريق الراعي، فيما حشدت تلك الفصائل عناصرها في المنطقة وسط حالة ذعر وخوف بين المدنيين.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 7 أبريل/نيسان، اشتباكات بين مسلحين من الفصائل الموالية لتركيا في عفرين، بسبب تجاوز إحدى سيارات فصيل “صقور الكرد” حاجزا أمنيا للجبهة الشامية، في حين دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الطرفين، وتمكن فصيل الجبهة الشامية من أسر عناصر من “صقور الكرد”.

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