400 عائلة نازحة يعانون نقص المساعدات الإنسانية في مخيم “تل البيعة” في ريف الرقة

تزداد الأوضاع الاقتصادية للعائلات في مخيم “تل البيعة” سوءًا يوما بعد آخر، تزامنا مع تطبيق الحظر الصحي في مناطق “الإدارة الذاتية”.

ويقع المخيم على مسافة 3 كم شرق مدينة الرقة بالقرب من مقبرة تل البيعة الأثرية.

تقطنه نحو 400 عائلة نازحة من البوكمال ومعدان في ريف دير الزور، ومعدان وزور شمر في ريف الرقة.

ويعاني المخيم من نقص في الخدمات والمساعدات الإنسانية، حيث تعمل لجنتي “الصحة” و”الشؤون الاجتماعية والعمل” التابعتين لمجلس الرقة المدني على حملات لقاحات دورية ضد الأمراض الموسمية وأبرزها شلل الأطفال والحصبة والجدري بالإضافة لوضع خزانات مياه شرب وحمامات مسبقة الصنع وتوزيع قسائم شرائية بالتعاون مع المنظمات الإغاثية.

ويناشد النازحين في مخيم “تل البيعة” الجهات المعنية والمنظمات الدولية العاملة بالتطرق للواقع المعيشي وتقديم مساعدات غذائية بشكل أكبر، في فترة تطبيق الحظر الصحي وتوقف العمل، حيث يمتهن أغلب أرباب الأسر العمل بالأجر اليومي كعمال وحمالين وعمال بناء.