بومبيو: واشنطن تتفق مع استنتاجات منظمة حظر الكيميائي بشأن سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إن التقرير الجديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعتبر أحدث إضافة إلى ”مجموعة كبيرة ومتنامية من الأدلة“ على أن الحكومة السورية تستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبها.

وأضاف في بيان أن واشنطن تقدر أن الحكومة السورية ”تحتفظ بكميات كافية من المواد الكيماوية، لا سيما السارين والكلور، وخبرة من برنامج الأسلحة الكيماوية التقليدية لاستخدام السارين في إنتاج ونشر ذخائر من الكلور، وتطوير أسلحة كيماوية جديدة.

المصدر:رويترز