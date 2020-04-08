المرصد السوري لحقوق الانسان: تركيا تواصل إرسال تعزيزات عسكرية إلى سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بأن تركيا تواصل استقدام مزيد من التعزيزات العسكرية إلى سوريا.

وأضاف المرصد في بيان أن رتلا عسكريا جديدا يتبع القوات التركية قد دخل نحو الأراضي السورية، ويشمل أكثر من 35 عربة عسكرية محملة بالجنود وشاحنة محملة بمعدات لوجستية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون واتجهت نحو منطقة خفض التصعيد.

وأكد المرصد أن حصيلة الآليات العسكرية التركية التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الأخير بلغت 2375 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وأشار إلى أن القوات التركية عمدت إلى إنشاء نقطة عسكرية جديدة لها في منطقة خفض التصعيد، حيث تمركزت في مدينة أريحا جنوب إدلب.

وأكد المرصد السوري أن عدد النقاط التركية في منطقة خفض التصعيد قد ارتفع إلى 57 منطقة.

المصدر:قناة الغد