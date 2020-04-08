في إطار التغيير الديموغرافي في شمال شرق سورية.. عائلات المقاتلين الموالين لتركيا تصل إلى مدينة رأس العين 

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 3 حافلات تنقل عائلات عناصر الفصائل الموالية لتركيا، وصلت عصر اليوم إلى مدينة رأس العين في ريف الحسكة قادمة من مناطق درع الفرات شمال حلب مرورا بالأراضي التركية، وتقل الحافلات أكثر من 160 شخصا معظمهم من مهجري المناطق السورية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عمليات هدم منازل بواسطة آليات وحفارات للقوات التركية في قرية “الشركراك” التابعه لناحية عين عيسى شمال الرقة، حيث هدمت نحو 20 منزلا، حتى يوم الأحد 5 أبريل/نيسان، فيما لا تزال عمليات الهدم متواصلة.

ويرفض أهالي “الشركراك” الوجود التركي في مناطقهم، ليبقى مصير أهلها التشرد في المخيمات المجاورة.