الفصائل الموالية لتركيا تحاصر مبنى الشرطة العسكرية في “تل أبيض” وتطالب بتسليم قائدها

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، توترا أمنيا بين عناصر الفيلق الثالث من جهة وآخرين من الشرطة العسكرية الموالية لتركيا من جهة أخرى، إثر محاولة الأولى اعتقال قيادي في الشرطة العسكرية على خلفية قضايا فساد وابتزاز للنساء، في حين تمكن عناصر الفيلق الثالث من محاصرة مبنى الشرطة العسكرية في تل أبيض.

في سياق ذلك، سمع أصوات إطلاق النار من أسلحة رشاشة في المدينة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 5 أبريل/نيسان، تجمع عشرات المقاتلين من فصائل عملية “نبع السلام” عند دوار العلم في مدينة تل أبيض “كري سبي” شمال الرقة، حيث طالب المقاتلون بنقلهم إلى مناطق “درع الفرات” و”غصن الزيتون” واستبدالهم بعناصر أُخرى بالإضافة لمطالبة القوات التركية بتوزيع رواتبهم، وسط إطلاقهم النار بشكل عشوائي في الهواء تعبيرا عن احتجاجهم.