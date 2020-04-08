الانفلات الأمني يتواصل في محافظة درعا.. مسلحان مجهولان يغتالان مواطنا في “مساكن جلين”

8 أبريل,2020
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محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اغتيال مواطن في مساكن جلين في ريف درعا، حيث استهدفه مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية قبل أن يلوذا بالفرار.
وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 387، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 231، وهم: 50 مدنيا بينهم 5 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 119 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و42 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.

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