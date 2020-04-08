.تزامنا مع اشتباكات في ريف حلب الغربي.. قوات النظام تقصف ريف إدلب

8 أبريل,2020
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قصف قوات النظام بالمدفعية الثقيلة قرية آفس في ريف إدلب الشرقي. 
على صعيد متصل، دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والجهادية من جهة أخرى، على محاور كفر حلب والأتارب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
 فيما عدا ذلك، يتواصل الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ 34 على التوالي.
وكان المرصد السوري رصد بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام، استهدف مناطق في السفيرة وسفوهن والفطيرة والبارة جنوب إدلب، ومحيط سرمين شرق إدلب، وتلة الحدادة في ريف اللاذقية الشمالي، ومدينة الأتارب في ريف حلب الغربي تزامنا مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي، وتحليق لطيران الاستطلاع التركي في أجواء المنطقة.

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