منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد.. القوات التركية تستقدم نحو 2400 آلية نحو منطقة “بوتين – أردوغان”

9 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، دخول رتل تركي جديد نحو منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث دخلت نحو 25 آلية تضم معدات لوجستية ومدرعات وكتل اسمنتية من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، واتجهت نحو المواقع التركية في إدلب، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2395 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 5800 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10300 جندي تركي.

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