وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يدخل يومه الـ 35 بتجدد القصف الصاروخي على مناطق في جبل الزاوية

استهدفت قوات النظام بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس بالقذائف الصاروخية، مناطق في الفطيرة وسفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، فيما دون ذلك يتواصل الهدوء الحذر ضمن عموم منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 35 على التوالي، وكان المرصد السوري رصد خلال يوم أمس، قصف صاروخي نفذته قوات النظام والمسلحين الموالين لها، استهدف مناطق في السفيرة وسفوهن والفطيرة والبارة جنوب إدلب، ومحيط سرمين شرق إدلب، وتلة الحدادة في ريف اللاذقية الشمالي، ومدينة الأتارب في ريف حلب الغربي تزامنا مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي، وتحليق لطيران الاستطلاع التركي في أجواء المنطقة.

فيما استهدفت الفصائل المقاتلة والجهادية بعدة قذائف صاروخية مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها المتمركزة في سراقب شرق إدلب