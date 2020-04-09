مقتل قيادي في أحد الفصائل الموالية لأنقرة جراء انفجار استهدف سيارته بمدينة الباب شمال شرق حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل قيادي في فصيل “السلطان مراد” الموالي لتركيا، وذلك جراء استهداف سيارته بعبوة ناسفة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي مساء أمس الأربعاء، حيث كان المرصد السوري رصد دوي انفجار عنيف ضرب مدينة الباب شمال شرق حلب، ناتج عن عبوة ناسفة بسيارة بالقرب من مسجد فاطمة الزهراء، ما تسبب بإصابة أمني في صفوف الفصائل الموالية لتركيا بجروح خطرة.

واستشهدت امرأة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها صباح اليوم جراء انفجار عنيف في مدينة عفرين، ناتج عن عبوة ناسفة انفجرت أسفل سيارة لنقل الوقود في حي الأشرفية.