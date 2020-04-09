تنظيم “الدولة الإسلامية” يشن هجوماً عنيفاً على مواقع قوات النظام في السخنة ونحو 30 قتيلاً من الطرفين.. والطائرات الروسية تشارك في صد الهجوم

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة تشهدها محاور ببادية السخنة في ريف حمص الشرقي، بين قوات النظام والمليشيات الموالية لها من جهة، وتنظيم “الدولة الإسلامية” الذين ينشط هناك من جهة أخرى، في هجوم واسع وعنيف ينفذه عناصر التنظيم، تترافق مع قصف واستهدافات متبادلة بالإضافة لضربات جوية نفذتها طائرات روسية على محاور القتال ومواقع أخرى في البادية، ووثق المرصد السوري خسائر بشرية بين الطرفين على خلفية الاشتباكات والقصف الجوي، حيث قتل 18 عناصر في قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينما قتل 11 من عناصر التنظيم، ومعلومات مؤكدة عن مزيد من القتلى والجرحى بين الطرفين.

وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية منذ أواخر مارس/آذار الفائت، حيث وثق “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من 24 مارس الفائت وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 401 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ75 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز واثنين من الرعاة و4 قتلوا في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 135 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات