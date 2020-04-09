“الشرطة الروسية” تصادر شحنة مخدرات لشخص مقرب من “حزب الله” اللبناني في ريف دمشق الغربي

أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن “الشرطة العسكرية” الروسية داهمت مستودعاً يحوي مواد مخدرة في منطقة معربا بريف دمشق الغربي، حيث تعود وصاية المستودع لشخص سوري مقرب من “حزب الله” اللبناني، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” فإن المداهمة الروسية جاءت بعد شكاوي عدة قدمها أعيان البلدة إلى “الشرطة العسكرية الروسية” بسبب انتشار المواد المخدرة بشكل كبير بين متناول الشبان في المنطقة، حيثُ يتم ترويجها وطرحها في السوق عن طريق أشخاص من الجنسية السورية من الموالين لـ”حزب الله” اللبناني، وعلى إثر تلك الشكاوي اقتحمت الشرطة العسكرية الروسية مستودعاً يحوي كميات كبيرة من المخدرات قادمة من لبنان قبل نحو أسبوع، لتصادر كافة المواد الموجودة بداخله، دون معلومات حتى اللحظة عن مصير المسؤول عن الشحنة إذا ما تم اعتقاله أم أنه لايزال حر طليق.