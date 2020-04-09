المعارك تتواصل بعنف في محور السخنة بين قوات النظام وتنظيم “الدولة الإسلامية” وسط عشرات الغارات الروسية

تتواصل الاشتباكات بوتيرة عنيفة على محاور بمحيط وأطراف السخنة الواقعة بالبادية السورية ضمن أقصى ريف حمص الشرقي، بين تنظيم “الدولة الإسلامية” من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، وذلك في إطار الهجوم الواسع والعنيف الذي ينفذه الأولى منذ ساعات الصباح الأولى بغية التقدم والسيطرة على المنطقة، وسط معلومات مؤكدة عن مزيد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، فيما تواصل الطائرات الروسية مشاركتها بصد الهجوم، إذ نفذت منذ الصباح عشرات الغارات الجوية على مواقع التنظيم هناك.

وكان المرصد السوري وثق خسائر بشرية بين الطرفين على خلفية الاشتباكات والقصف الجوي، حيث قتل 18 عناصر في قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينما قتل 11 من عناصر التنظيم، ومعلومات مؤكدة عن مزيد من القتلى والجرحى بين الطرفين.

وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية منذ أواخر مارس/آذار الفائت، حيث وثق “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من 24 مارس الفائت وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 401 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ75 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز واثنين من الرعاة و4 قتلوا في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 135 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات