لغم أرضي من مخلفات الحرب يودي بحياة شاب ويصيب آخر في منطقة الباغوز شرق دير الزور

9 أبريل,2020
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وثَقّ المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد شاب وإصابة آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المعارك السابقة بين تنظيم “الدولة الإسلامية” وقوات سوريا الديمقراطية في منطقة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي.

وبذلك، يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 263 بينهم 65 مواطنة و75طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.

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