مدير “المرصد السوري”: نحن لا علاقة لنا بالحملات السياسية، ولكن نتحدث بالأرقام هناك ترويج للمخدرات وبيعها من قِبل مجموعات من “الدفاع الوطني” ومجموعات موالية لـ”حزب الله” اللبناني.

9 أبريل,2020
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مدير “المرصد السوري”: نحن لا علاقة لنا بالحملات السياسية، ولكن نتحدث بالأرقام هناك ترويج للمخدرات وبيعها من قِبل مجموعات من “الدفاع الوطني” ومجموعات موالية لـ”حزب الله” اللبناني.

في بلدة معربا بريف دمشق الغربي كان هناك شكوى كبيرة للشرطة العسكرية الروسية من قِبل أعيان تلك المنطقة حول انتشار المواد المخدرة بين الشبان وتمت الإشارة إلى شخص سوري مقرب من “حزب الله” اللبناني في تلك المنطقة، وتمت مداهمة أحد المستودعات التابعة لهذا الشخص وعُثر على كمية من المخدرات داخل المستودع.

هناك تقاسم على النفوذ بين مجموعة ماتعرف بـ”الدفاع الوطني” في يبرود و”الدفاع الوطني” في بلدة فليطة جرى اشتباك بين الطرفين على مواد مهربة، تدخل قيادي في “حزب الله” لفض الاشتباك في الـ9 من شهر شباط / فبراير الفائت.

التواريخ كثيرة وفي النهاية القاسم المشترك يكون الحدود السورية – اللبنانية ريف دمشق الغربي والقاسم المشترك جماعات مقربة من “حزب الله” اللبناني صراع بينها، وانتشار وبيع للمواد المخدرة.

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