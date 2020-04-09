القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان مناطق انتشار “القوات الكردية” شمال حلب

9 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف مناطق انتشار “القوات الكردية” في كفرنايا والشيخ هلال ومحيط مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي، ما أسفر عن إصابة مواطن.
ورصد “المرصد السوري” صباح أمس قصفا بالمدفعية الثقيلة نفذته القوات التركية المتمركزة في مدينة مارع، استهدف مناطق انتشار “القوات الكردية” في كل من تل قراح وأم الحوش وأحرص وتل سوسين وكفرنايا في ريف حلب الشمالي، ما أسفر عن إصابة طفل من نازحي عفرين جراء القصف المدفعي.

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