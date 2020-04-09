المرصد السوري لحقوق الانسان:توطين 160 شخصاً من عائلات الفصائل في رأس العين

9 أبريل,2020
أقل من دقيقة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عملية التغيير الديمغرافي مستمرة في مناطق شمال سوريا، عبر توطين المزيد من عائلات الفصائل الموالية لتركيا.

ونقل المرصد عن مصادر، أن 3 حافلات تنقل عائلات عناصر الفصائل الموالية لتركيا، وصلت عصر اليوم (الأربعاء)، إلى مدينة رأس العين في ريف الحسكة قادمة من مناطق درع الفرات شمال حلب مروراً بالأراضي التركية، وتقل الحافلات أكثر من 160 شخصاً معظمهم من مهجري المناطق السورية.

وأشار المرصد لعمليات هدم منازل بواسطة آليات وحفارات للقوات التركية في قرية “الشركراك” التابعه لناحية عين عيسى شمال الرقة، حيث هدمت نحو 20 منزلاً، حتى يوم الأحد 5 نيسان/أبريل، فيما لا تزال عمليات الهدم متواصلة.

ونوه المرصد أن أهالي “الشركراك” يرفضون الوجود التركي في مناطقهم، ليبقى مصير أهلها التشرد في المخيمات المجاورة

 

 

المصدر:اوغاريت بوست

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

9 أبريل,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا على تجارة المخدرات في حلب

9 أبريل,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا على تجارة المخدرات في حلب

9 أبريل,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:بعد تهجير أهلها… تركيا تستقدم عائلات “الجيش الوطني” إلى رأس العين

9 أبريل,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان: الشرطة الروسية في سوريا تضبط شحنة مخدرات تابعة لشخص مقرب من حزب الله