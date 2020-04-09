المرصد السوري لحقوق الانسان:مزيد من الانتهاكات في مناطق السيطرة التركية داخل سوريا

9 أبريل,2020
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس الأربعاء، أنّ توتراً أمنياً بين عناصر الفيلق الثالث من جهة، وآخرين من الشرطة العسكرية الموالية لتركيا من جهة أخرى. حدث هذا التوتّر إثر محاولة الأولى اعتقال قيادي في الشرطة العسكرية، على خلفية قضايا فساد وابتزاز للنساء، في حين تمكن عناصر الفيلق الثالث من محاصرة مبنى الشرطة العسكرية في تل أبيض، كما سمع أصوات إطلاق نار من أسلحة رشاشة في المدينة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. 

 

المصدر:ليفانت نيوز

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