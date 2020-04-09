المرصد السوري لحقوق الانسان: روسيا تضبط شحنة مخدرات لشخص مقرب من حزب الله اللبنانى

9 أبريل,2020
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ضبطت الشرطة الروسية في سوريا شحنة مخدرات تابعة لشخص مقرب من حزب الله اللبناني بريف دمشق الغربي. 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الشرطة العسكرية الروسية داهمت مستودعاً يحوي مواد مخدرة في منطقة معربا بريف دمشق الغربي، حيث تعود وصاية المستودع لشخص سوري مقرب من حزب الله اللبناني.

ووفقاً لما أفادت به مصادر للمرصد، فإن المداهمة الروسية جاءت بعد شكاوى عدة قدمها أعيان البلدة إلى الشرطة العسكرية الروسية بسبب انتشار المواد المخدرة بشكل كبير بين متناول الشبان في المنطقة.

 

المصدر:فالصو

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