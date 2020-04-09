المرصد السوري لحقوق الانسان:”تجارة المخدرات” تشعل صراع مسلح بين الفصائل الموالية لتركيا في حلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، إنه “رصد اشتباكات بالأسلحة الرشاشة في مدينة الباب، بين عناصر من الفصائل الموالية لتركيا بسبب خلاف على تجارة حبوب مخدرة”

وأضاف المرصد أن مسلحون من مجموعة عناصر يتبعون لما يعرف باسم “الجبهة الشامية” اشتبكت مع مسلحين يتبعون “أحرار الشام” ما تسبب بقطع طريق الراعي.

وحشدت الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة عناصرها في المنطقة الأمر الذي نشر حالة من الذعر والخوف بين المدنيين.

ورصد المرصد في 7 أبريل(نيسان) اشتباكات بين مسلحين من الفصائل الموالية لتركيا في عفرين، بسبب تجاوز إحدى سيارات فصيل ما يعرف بـ”صقور الكرد” حاجزاً أمنياً للجبهة الشامية، في حين دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الطرفين.

وذكر المرصد أن فصيل الجبهة الشامية المسلحة أسر عناصر من فصيل صقور الكرد في المنطقة

المصدر:موقع يمن نيوز