مأساة السوريين تلاحق الفارين من ويلات الحرب.. وفاة لاجئ سوري في ألمانيا بعد إصابته بفيروس”كوفيد – 19″ المستجد

ضمن مآسي السوريين الفارين من ويلات الحرب إلى دول اللجوء في أوروبا، توفي مواطن سوري من أبناء قرية زركوتك التابعة لمدينة “كوباني” عين العرب، بعد إصابته بفيروس “كورونا” المستجد، في مدينة بريمن الألمانية، وطالبت إدارة المشفى المواطن البالغ من العمر 45 عاما البقاء في منزله بعد تأكيد الأطباء أن وضعه الصحي جيد، ليفارق الحياة بالأمس بعد تأزم حالته الصحية قبل يومين. وجدير بالذكر أن المواطن لجأ إلى ألمانيا قبل نحو 5 أعوام مع أفراد أُسرته الذين أصيبوا أيضا بفيروس “كوفيد – 19” المستجد.