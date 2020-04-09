المرصد السوري لحقوق الانسان:ميليشات أردوغان تستغل أزمة «كورونا» وتتسابق على نهب ممتلكات أهالي عفرين

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن استمرار الميليشيات الإرهابية المدعومة من أنقرة في تناحرها على نهب ممتلكات أهالي عفرين السورية، في ظل انشغال المجتمع الدولي بأزمة تفشي وباء كورونا الذي أصاب ما يقرب من مليون ونصف المليون إنسان.

وقال المرصد إن الميليشيات الإرهابية بضوء أخضر تركي تواصل جميع أنواع الانتهاكات بحق أهالي عفرين، سواء من تبقى ورفض التهجير أو الذين هجروا عبر التصرف بممتلكاتهم وسلبها ونهبها، في ظل غياب الأمن والأمان عن المدينة وريفها والتناحر الفصائلي المستمر، الذي أصبح بشكل شبه يومي بسبب خلافات الفصائل على سرقة ممتلكات المدنيين وصراع السيطرة عليها.

وأضاف المرصد أن منطقة عفرين شهدت خلال الأيام القليلة المنصرمة اشتباكات متواصلة بين الفصائل الموالية لأنقرة وبين بعضها البعض، بسبب الصراع المتواصل فيما بينهم للاستيلاء منازل المواطنين الأكراد المهجرين قسراً، ومحاولتهم لإجبار من تبقى على مغادرة المدينة وريفها.

وأكد المرصد أن مجموعة من العناصر المسلحة التابعة لفصيل «فيلق الشام» أطلقت النيران على سيارة تابعة لقائد فصيل «النخبة» المسيطر على عدد من القرى المحيطة بقلعة النبي هوري، وأصابت عددًا من العناصر جرى نقلهم إلى مشفى عفرين، نتيجة خلافات على الحصص من الأموال العائدة من سرقة الآثار من موقع المسرح الكبير للقلعة وأموال أخرى تتعلق ببيع مقتنيات المدنيين.

المصدر:تركيا الان