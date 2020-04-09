على وقع الفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. تفكيك عبوة ناسفة في إعزاز شمال حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عَثر الأهالي مساء اليوم، على عبوة ناسفة موضوعة ضمن “حقيبة سفر” قرب مشفى النسائية والأطفال في مدينة إعزاز الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي. وقامت الفرق المختصة التابعة للشرطة بتفكيكها على الفور قبل انفجارها.

ووثق “المرصد السوري” صباح اليوم، مقتل قيادي في فصيل “السلطان مراد” الموالي لتركيا، وذلك جراء استهداف سيارته بعبوة ناسفة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي مساء أمس الأربعاء، حيث كان المرصد السوري رصد دوي انفجار عنيف ضرب مدينة الباب شمال شرق حلب، ناتج عن عبوة ناسفة بسيارة بالقرب من مسجد فاطمة الزهراء، ما تسبب بإصابة أمني في صفوف الفصائل الموالية لتركيا بجروح خطرة.