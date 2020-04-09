تنظيم “الدولة الإسلامية” يسيطر على مناطق في “السخنة”.. ونحو 50 قتيلا من قوات النظام وعناصر التنظيم

سيطر تنظيم “الدولة الإسلامية” على منازل في السخنة في بادية حمص، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها، تزامنا مع قصف بري مكثف على مناطق الاشتباكات.

وارتفع عدد القتلى من الطرفين إلى 49 عنصرا، حيث وثق المرصد السوري مقتل 27 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينما قتل ما لا يقل عن 22 عنصرا من تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، هجوما واسعا نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع سيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها، تزامنا مع قصف واستهدافات متبادلة بالإضافة لضربات جوية نفذتها طائرات روسية على محاور القتال ومواقع أخرى في البادية.

وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية منذ أواخر مارس/آذار الفائت، حيث وثق “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من 24 مارس الفائت وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 410 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ75 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز واثنين من الرعاة و4 قتلوا في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 146 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.