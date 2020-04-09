مع دخول الحظر الصحي أسبوعه الثالث.. مبادرات محلية في “الرقة” لمساعدة العائلات المتضررة 

يعيش أهالي محافظة الرقة أوضاعا مأساوية في ظل تطبيق الحظر الصحي على المواطنين الذي دخل أسبوعه الثالث، حيث شهدت المدينة التزاما من قبل السكان بمنازلهم خلال الأيام السابقة، في حين انعكس سلبا على الطبقة الفقيرة والعمال وذوي الدخل المحدود في المدينة.

وسبب تطبيق الحظر الصحي حالة استثنائية، حيث تزايد عدد الأسر المحتاجة، لا سيما أرباب الأسر من ذوي الدخل اليومي من عمال البناء والنجارة والحمالين والحدادين من الذين يتقاضون أجرا يوميا لسد احتياجات عوائلهم .

على صعيد متصل، شارك أهالي الرقة من ذوي الدخل المرتفع والتجار بمساعدة الأسر المحتاجة ضمن مبادرات محلية ومشتركة للتبرع بكل ماتحتاجه الأسر الفقيرة من ماء وغذاء ودواء ومصاريف علاجية وأموال تسد بها مصاريف تلك العوائل خلال فترة الحجر الصحي.

ووزعت إحدى الجمعيات الخيرية بالتشارك مع بلدية “الشعب” بالرقة، سلال ومبالغ نقدية شهرية وتكفلت بدفع فواتير العمليات الجراحية للحالات الحرجة في المشافي الخاصة.

وبادرت عدة جمعيات وفرق إغاثية أخرى بتوزيع الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وكذلك أدوية الأطفال بالإضافة للتبرعات الواردة من الخارج وتوزيعها نقدا.

ويعمل مكتب الإغاثة في مجلس الرقة المدني والمنظمات الإنسانية العاملة هناك على استهداف العائلات الأكثر احتياجا، في ظل شمولية الضرر الاقتصادي على جميع العائلات التي يطبق في مناطقها الحظر الصحي.