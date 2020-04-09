تزامنا مع تحليق طائرات الاستطلاع.. قوات النظام تقصف جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام، استهدف بلدة كنصفرة ومناطق جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع تحليق طائرات استطلاع في أجواء المنطقة.

فيما عدا ذلك يتواصل الهدوء الحذر ضمن عموم منطقة “بوتين-أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 35 على التوالي.

ورصد المرصد السوري استهداف قوات النظام بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس بالقذائف الصاروخية، مناطق في الفطيرة وسفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.