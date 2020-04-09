القوات الروسية ونظيرتها التركية  تسيران دورية مشتركة في ريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، تسيير دورية مشتركة بين القوات الروسية ونظيرتها التركية، حيث انطلقت من 6 عربات روسية ومثلها تركية من منطقة “ديرونا آغي” وتجولت بالقرب من آبار النفط في منطقة “تربة سبية” في ريف الحسكة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 6 أبريل، رتل آليات عسكرية للقوات الروسية، سلك الطريق الدولي “m4″، للمرة الأولى.

كما سيرت القوات الروسية والقوات التركية دورية مشتركة في منطقة “شرق الفرات”، حيث انطلقت الدورية المشتركة من قرية آشمة بريف مدينة عين العرب (كوباني) وجابت قرى واقعة غرب المدينة، حيث تعد هذه أول دورية بين الطرفين في المنطقة هناك خلال الشهر الجاري.