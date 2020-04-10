وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يدخل يومه الـ36 باستمرار الهدوء الحذر وتوقف متواصل للقصف الجوي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هدوءًا حذراً يسود عموم منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ 36 على التوالي، حيث لايزال القصف الجوي متوقف طيلة الأيام تلك، فيما تشهد المنطقة خروقات متجددة بشكل يومي، حيث كان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام، استهدف بلدة كنصفرة ومناطق جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع تحليق طائرات استطلاع في أجواء المنطقة، بالإضافة إلى استهداف قوات النظام بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس بالقذائف الصاروخية، مناطق في الفطيرة وسفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.