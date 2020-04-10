بسبب إصابة عسكري “مسرح” من قوات النظام بفيروس كورونا.. “الأسايش” تفرض حجراً صحياً كاملاً على قرية أم حوش شمال حلب

10 أبريل,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الكردية المسيطرة على قرية أم حوش بمنطقة الشهباء شمال مدينة حلب، فرضت حجراً صحياً كاملاً على القرية، بعد تأكيد إصابة شخص بفيروس “كورونا” المستجد، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن المصاب هو “عسكري” في قوات النظام كان قد عاد إلى قريته أم حوش قبل نحو 3 أيام بعد أن جرى تسريحه وفقاً لقرارات “النظام السوري” الأخيرة، وأضافت المصادر أن عدد كبير من أهالي القرية احتفوا بتسريح العسكري وخالطوه، ليتبين لاحقاً أنه حامل لفيروس كورونا ومصاب به، وسط معلومات مؤكدة عن إصابة 5 أشخاص على الأقل ممن خالطوه.

وعلى إثر ذلك قامت قوى الأمن الداخلي بإغلاق مداخل ومخارج القرية وفرضت عليها حجراً صحياً كاملاً، بالإضافة لاتخاذ إجراءات عدة لمنع تفشي الوباء في القرية تم الإعلان عنها عبر مكبرات صوت، إذ جاء فيها “يمنع خروج أي شخص من المنزل لمدة 15 يوماً، وعلى جميع الأشخاص الذين خالطوا العسكري المصاب بتسجيل أسمائهم عند الكومين لإجراء الفحوصات اللازمة لهم، كما أن مادة الخبز سيتم توصليها إلى منازل السكان من قبل الكومين” بالإضافة لعدة توصيات وقائية جرى الإعلان عنها أيضاً.

إن إصابة العسكري المسرح بفيروس كورونا المستجد دليل آخر على كذب رواية “النظام السوري” بما يتعلق بتفشي الوباء ضمن مناطق نفوذه وعدد الحالات المصابة الذي أعلن عنها، حيث أن هناك عدد كبير من العساكر ضمن قوات النظام مصابين في حقيقة الأمر بالفيروس، كما أن المخاوف على حياة المعتقلين ضمن أقبية النظام الأمنية تتصاعد، وعليه فإن المرصد السوري يجدد مطالبته للجهات الدولي للضغط على النظام السوري بغية الإفراج الفوري عن المعتقلين الذي يبلغ عددهم عشرات الآلاف.

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