بادية حمص خلال 24 ساعة.. نحو 60 قتيلاً من تنظيم “الدولة الإسلامية” وقوات النظام في معارك السخنة.. والأخيرة تستقدم تعزيزات عسكرية كبيرة والطائرات الروسية تواصل قصف المنطقة

10 أبريل,2020
دقيقة واحدة
This frame grab from video posted online Friday, Jan. 18, 2019, by supporters of the Islamic State group, purports to show a gun-mounted Islamic State group vehicle firing at members of the U.S.-backed Syrian Democratic Forces, in the eastern Syrian province of Deir el-Zour, Syria. s they cling to the tiny remains of what was once a self-styled caliphate spanning two countries, IS militants are laying the groundwork for an insurgency. Activists say they are carrying out targeted assassinations, setting up flying checkpoints and distributing fliers to intimidate residents. They fear the group could stage an even bigger comeback if U.S. forces withdraw from Syria. (Militant Photo via AP)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات النظام والمسلحين الموالين لها إلى مواقعها في السخنة وأطرافها بالإضافة للمحطات وأبرزها المحطة الثالثة، كما عمدت قوات النظام وبدعم روسي كامل من تحصين وتعزيز مواقعها على طريق حمص – دير الزور بالبادية السورية، يأتي ذلك بسبب النشاط الكبير والمتصاعد لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” التي تنتشر بكثافة في البادية السورية، وأبرز تلك النشاطات الهجوم الذي بدأه التنظيم مع ساعات الصباح الأولى من يوم أمس الخميس والذي هاجم خلاله منطقة السخنة أقصى ريف حمص الشرقي، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وسط استمرار القصف الجوي المكثف من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام الحربية.

ووثق المرصد السوري مزيداً من الخسائر البشرية بين طرفي القتال خلال 24 ساعة من القصف المكثف جواً وبراً والمعارك العنيفة، حيث ارتفع تعداد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها إلى 32 على الأقل، بينما ارتفع تعداد قتلى عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى 26.

وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية منذ أواخر مارس/آذار الفائت، حيث وثق “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من 24 مارس الفائت وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 415 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ75 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز واثنين من الرعاة و4 قتلوا في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 150 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

10 أبريل,2020

بسبب إصابة عسكري “مسرح” من قوات النظام بفيروس كورونا.. “الأسايش” تفرض حجراً صحياً كاملاً على قرية أم حوش شمال حلب

10 أبريل,2020

وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يدخل يومه الـ36 باستمرار الهدوء الحذر وتوقف متواصل للقصف الجوي

10 أبريل,2020

القوات الروسية ونظيرتها التركية  تسيران دورية مشتركة في ريف الحسكة

9 أبريل,2020

تزامنا مع تحليق طائرات الاستطلاع.. قوات النظام تقصف جبل الزاوية