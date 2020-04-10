الفصائل الموالية لـ”أنقرة” تواصل تضييق الخناق على كُرد عفرين عبر اعتداءات جديدة واعتقالات تعسفية بحقهم

ضمن إطار حملتها الممنهجة ضد من تبقى من كُرد عفرين، تواصل الفصائل الموالية لتركيا حملتها التعسفية بحقهم من اعتداءات واعتقالات بحقهم، حيث قام مسلحون يتبعون لفصائل”الجيش الوطني” بالاعتداء ضرباً على بائع متجول في “ساحة نوروز”، وذلك بسبب مطالبة المواطن لهم بثمن الكعك الذي يبيعه.

في حين أقدمت الفصائل الموالية لتركيا على اعتقال مواطن من أهالي قرية معراته أثناء تواجده في محال لبيع الألبسة في مدينة عفرين، واقتادوه إلى جهة مجهولة دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال.

كما أقدمت عناصر مسلحة تابعة لفصيل “الحمزات” في مدينة عفرين على اعتقال مواطن يعمل بأحد مكاتب شحن البضائع إلى دمشق، دون توضيح أسباب ودوافع الاعتقال.

وفي سياق متصل قامت مجموعة مسلحة تابعة لفصيل “الحمزات” بالإستيلاء على منزل مواطن في قرية كفريت في ريف عفرين، وبعد تدخل عدد من الأهالي طالب المسلحون من صاحب المنزل مبلغ قدره 1000 دولار لقاء خروجهم منه.