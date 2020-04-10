الفصائل الموالية لـ”أنقرة” تواصل تضييق الخناق على كُرد عفرين عبر اعتداءات جديدة واعتقالات تعسفية بحقهم

10 أبريل,2020
أقل من دقيقة

ضمن إطار حملتها الممنهجة ضد من تبقى من كُرد عفرين، تواصل الفصائل الموالية لتركيا حملتها التعسفية بحقهم من اعتداءات واعتقالات بحقهم، حيث قام مسلحون يتبعون لفصائل”الجيش الوطني” بالاعتداء ضرباً على بائع متجول في “ساحة نوروز”، وذلك بسبب مطالبة المواطن لهم بثمن الكعك الذي يبيعه.

في حين أقدمت الفصائل الموالية لتركيا على اعتقال مواطن من أهالي قرية معراته أثناء تواجده في محال لبيع الألبسة في مدينة عفرين، واقتادوه إلى جهة مجهولة دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال.

كما أقدمت عناصر مسلحة تابعة لفصيل “الحمزات” في مدينة عفرين على اعتقال مواطن يعمل بأحد مكاتب شحن البضائع إلى دمشق، دون توضيح أسباب ودوافع الاعتقال.

وفي سياق متصل قامت مجموعة مسلحة تابعة لفصيل “الحمزات” بالإستيلاء على منزل مواطن في قرية كفريت في ريف عفرين، وبعد تدخل عدد من الأهالي طالب المسلحون من صاحب المنزل مبلغ قدره 1000 دولار لقاء خروجهم منه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

10 أبريل,2020

أجهزة النظام الأمنية تعتقل مواطنة من مدينة حرستا في ريف العاصمة دمشق

10 أبريل,2020

لتخلفهم عن أداء مهماتهم.. ميليشيات موالية لإيران تعتقل عددا من عناصرها في الميادين شرق دير الزور

10 أبريل,2020

القوات التركية تستقدم مزيد من الكتل الاسمنتية والمعدات اللوجستية نحو مواقعها ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”

10 أبريل,2020

القوات التركية تواصل قصفها المكثف على مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام وتستهدف بعشرات القذائف نحو 15 بلدة وقرية