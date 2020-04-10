القوات التركية تواصل قصفها المكثف على مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام وتستهدف بعشرات القذائف نحو 15 بلدة وقرية

تواصل القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفها المكثف بعشرات القذائف الصاروخية على مناطق متفرقة خاضعة لسيطرة قوات النظام والقوات الكردية بريفي حلب الشمالي والشمالي الغربي، حيث اتسعت رقعة القصف لتشمل كل من تل رفعت والشيخ هلال ومخيم كشتعار وكفرانطون والارشادية ومرعناز والمالكية.

وكان المرصد السوري رصد قبل قليل، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق خاضعة لسيطرة القوات الكردية وقوات النظام بريف حلب الشمالي، حيث تتعرض مناطق في قرى عقيبة وسوغانكة وزيارة وديرجمال و وبينة ومناطق أخرى واقعة بناحية شيراوا شمال غرب حلب لقصف مكثف من قبل المدفعية التركية منذ الصباح، ما أدى لإصابة مدني بجراح في قرية عقيبة بالإضافة لمقتل عنصر في قوات النظام وسقوط جرحى آخرين.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف مناطق انتشار “القوات الكردية” في كفرنايا والشيخ هلال ومحيط مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي، ما أسفر عن إصابة مواطن.

ورصد “المرصد السوري” صباح أمس الأول قصفا بالمدفعية الثقيلة نفذته القوات التركية المتمركزة في مدينة مارع، استهدف مناطق انتشار “القوات الكردية” في كل من تل قراح وأم الحوش وأحرص وتل سوسين وكفرنايا في ريف حلب الشمالي، ما أسفر عن إصابة طفل من نازحي عفرين جراء القصف المدفعي.