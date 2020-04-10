لتخلفهم عن أداء مهماتهم.. ميليشيات موالية لإيران تعتقل عددا من عناصرها في الميادين شرق دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اعتقلت ميليشيات محلية تابعة لـ”الحرس الثوري” الإيراني عدداً من منتسيبها في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي. ووفقا لمصادر “المرصد السوري” فإن اعتقال المنتسبين جاء على خلفية تخلفهم عن المشاركة في عمليات التمشيط التي تقوم بها الميليشيات الموالية لإيران في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، بحثاً عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة.

ونشر “المرصد السوري” يوم أمس، أن عمليات التجنيد لصالح القوات الإيرانية وحزب الله اللبناني تتواصل في الجنوب السوري ومنطقة غرب الفرات، عبر عرابين تابعين لها مقابل سخاء مادي واللعب المتواصل على الوتر الديني والمذهبي عبر استمرار عمليات “التشيُّع”، وذلك في سرايا العرين التابع للواء 313 الواقع في شمال درعا، بالإضافة لمراكز في منطقة اللجاة ومناطق أخرى بريف درعا وخان أرنبة ومدينة البعث بريف القنيطرة على مقربة من الحدود مع الجولان السوري المحتل، بالإضافة لـ مدينة الميادين وباديتها وضواحيها ومنطقة البوكمال وغيرها بريف دير الزور غرب نهر الفرات.

المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد تصاعد تعداد المتطوعين في الجنوب السوري إلى أكثر من 5600، كما ارتفع إلى نحو 3900 عدد الشبان والرجال السوريين من أعمار مختلفة ممن جرى تجنيدهم في صفوف القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها مؤخراً بعد عمليات “التشيُّع”، وذلك ضمن منطقة غرب نهر الفرات في ريف دير الزور، إذ تعمد المليشيات الإيرانية لتكثيف عمليات التجنيد هذه في استغلال كامل منها لانشغال الروس في الاتفاقات مع “الضامن” التركي بالشمال السوري.