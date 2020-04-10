أجهزة النظام الأمنية تعتقل مواطنة من مدينة حرستا في ريف العاصمة دمشق

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري” أن أحد الحواجز العسكرية المتمركزة على أطراف مدينة حرستا في الغوطة الشرقية، اعتقلت مواطنة من أهالي المدينة، وذلك أثناء قدومها من العاصمة دمشق نحو مدينة حرستا، جرى نقلها إلى فرع “235” المعروف بـ اسم “فلسطين” في دمشق، دون معلومات عن أسباب الاعتقال حتى اللحظة.

ونشر “المرصد السوري” في 16 مارس المنصرم، أن قوات النظام اعتقلت 10 أشخاص في قرية الميدعاني التابعة لمنطقة المرج بغوطة دمشق الشرقية، دون معلومات عن أسباب الاعتقال حتى اللحظة، ووفقاً لمصادر”المرصد السوري” الاعتقالات جاءت بعد نشر حاجز مؤقت تابع لـ “المخابرات الجوية” على مدخل قرية الميدعاني، حيث جرى عملية تفتيش وتدقيق بشكل غير مسبوق على المارة خلال دخولهم وخروجهم من القرية.