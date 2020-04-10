في إطار استمرار عمليات القتل بالبادية السورية.. العثور على جثة أحد الرعاة في بادية السبخة بريف الرقة

تتواصل عمليات القتل بحق المدنيين والرعاة على وجه التحديد في البادية السورية على يد مجهولين تشير أصابع الاتهام إلى خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية تارة، والمليشيات الموالية لقوات النظام تارة أخرى، وفي سياق ذلك، رصد المرصد السوري مقتل أحد الرعاة في محيط بلدة السبخة بريف الرقة الجنوبي الشرقي، حيث جرى العثور على جثته مقتولاً ومرمياً هناك، وكان المرصد السوري رصد في الرابع من الشهر الجاري، مجزرة جديدة بحق المدنيين ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والمليشيات الموالية لها في البادية السورية، حيث عمد مسلحون مجهولون إلى مهاجمة مساكن تقيم بها عوائل مدنية في منطقة المسطاحة قرب معدان عتيق بريف الرقة، واختطفوا 7 مواطنين بينهم امرأة بعد إضرام النيران بمنازلهم، عقب ذلك قام الخاطفون بقتل المدنيين السبعة ورميهم في المنطقة، جدير بالذكر أن قوات النظام والمليشيات الموالية لها لم يعطوا الأمر أي أهمية على الرغم من مشاهدتهم للحرائق أثناء اندلاعها، فيما لم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن هوية الفاعلين وسط اتهامات للمليشيات الموالية للنظام السوري بارتكاب المجزرة.

فيما كان المرصد السوري رصد في 21 فبراير/شباط الفائت، مجزرة بحق المدنيين ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والمليشيات الموالية لها، حيث استشهد 7 مدنيين على الأقل جراء إعدامهم ميدانياً من قبل مسلحين اثنين لم تعرف هويتهما حتى اللحظة، وجرى العثور على جثث المدنيين في منطقة البرية بناحية معدان في ريف الرقة. وكان المرصد السوري رصد في 14 يناير الفائت، مجزرة ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والمسلحين الموالين لها خلال أقل من 10 أيام، حيث جرى العثور على جثامين 7 مدنيين سوريين جرى قتلهم رمياً بالرصاص أثناء رعيهم المواشي في بادية عياش الخاضعة لسيطرة قوات النظام والإيرانيين غرب مدينة دير الزور، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية القتلة، وسط اتهامات للمليشيات الموالية للنظام السوري بتصفية الرعاة.