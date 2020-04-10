رتل جديد للقوات التركية يدخل منطقة “بوتين-أردوغان”.. وارتفاع عدد الآليات إلى 2430 منذ وقف إطلاق النار الجديد

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول رتل تركي جديد من معبر كفرلوسين شمال إدلب، يتألف من 20 آلية تحتوي معدات لوجستية وهندسية وكتل إسمنتية ومحارس وعربات عسكرية، واتجهت نحو منطقة “بوتين-أردوغان”.

وكان المرصد السوري رصد قبل ساعات دخول 15 آلية للقوات التركية من معبر كفرلوسين واتجهت نحو ريف إدلب.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2430 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 5835 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10300 جندي تركي.