استمرار القصف التركي على مناطق انتشار الوحدات الكردية شمال حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية من قواعدها شمال حلب، استهدف بلدتي مرعناز والمالكية ومحيط مطار منغ العسكري ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب.

كما قصفت الفصائل الموالية لتركيا محور باصوفان شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري، قبل ساعات، قصفا مكثفا بعشرات القذائف الصاروخية مصدرها القوات التركية، استهدف مناطق متفرقة خاضعة لسيطرة قوات النظام والقوات الكردية في ريفي حلب الشمالي والشمالي الغربي، حيث اتسعت رقعة القصف لتشمل كل من تل رفعت والشيخ هلال ومخيم كشتعار وكفرانطون والارشادية ومرعناز والمالكية.

وكان المرصد السوري رصد صباح اليوم، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق خاضعة لسيطرة القوات الكردية وقوات النظام بريف حلب الشمالي، حيث تتعرض مناطق في قرى عقيبة وسوغانكة وزيارة وديرجمال وبينة ومناطق أخرى واقعة بناحية شيراوا شمال غرب حلب لقصف مكثف من قبل المدفعية التركية، ما أدى إلى إصابة مدني بجراح في قرية عقيبة بالإضافة لمقتل عنصر في قوات النظام وسقوط جرحى آخرين.