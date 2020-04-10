القوات الأمريكية تعزز قواعدها العسكرية وترسل 80 آلية إلى الشدادي

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، وصول رتل تعزيزات عسكرية إلى القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي جنوب الحسكة، ويتألف الرتل من نحو 80 آلية تضم آليات عسكرية وشاحنات تحمل ذخيرة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد في 29 مارس /آذار الفائت عملية إنزال جوي لقوات “التحالف الدولي” برفقة قوات من “مكافحة الإرهاب” التابعة لقسد، في منطقة “تومين” التابعة لناحية الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، وتزامنت عملية الإنزال مع تحليق للطائرات المروحية التابعة للتحالف وإطلاق قنابل مضيئة في أجواء المنطقة، وذلك لتمشيط المنطقة التي ينشط فيها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بشكل كبير جدا، وتأتي العملية هذه بعد العثور على رأسين اثنين يعودان لعنصرين من “الدفاع الذاتي” ضمن “قسد”.