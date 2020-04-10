المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يستقدم تعزيزات إلى منطقة السخنة بريف حمص الشرقي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الجمعة) بأن قوات النظام استقدمت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة الصحراوية في شرق سوريا مع استمرار المعارك مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن إن “التعزيزات العسكرية وصلت إلى بلدة السخنة في منطقة الصحراء الشرقية بمحافظة حمص (وسط سوريا)، وسط غارات جوية روسية على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بالقرب من البلدة”.

وتابع المرصد إن المعارك التي بدأت صباح الخميس بعد أن أودت بحياة 32 جنديًا سوريًا و 26 من مقاتلي (داعش).

وأضاف أن المعارك بدأت عندما شن مقاتلو (داعش) هجوما واسع النطاق بالقرب من بلدة السخنة في المنطقة الصحراوية.

وهذه الهجمات هي الأحدث في سلسلة من الهجمات التي يشنها (داعش) في المنطقة الصحراوية في شرق سوريا.

يشار إلى أنه في 6 أبريل الجاري، هاجم مقاتلو داعش القوات السورية في ريف محافظة دير الزور الشرقي.

وقال المرصد في تقرير سابق إن أكثر من 377 من القوات الحكومية قتلوا منذ الشهر الماضي في هجمات مماثلة شنها متشددون من تنظيم الدولة الإسلامية في ريف دير الزور وفي ريف حمص والرقة والسويداء.

وقال المرصد إن أكثر من 119 من مقاتلي (داعش) قتلوا خلال نفس الفترة الزمنية.

يذكر أن تنظيم (داعش) فقد مناطق رئيسية في معظم أنحاء سوريا خلال السنتين الماضيين، لكن الخلايا النائمة ما تزال موجودة في المنطقة الصحراوية، وغالبًا ما تشن هجمات على القوات السورية بين الحين والأخر

المصدر:صدى العرب