في إطار استمرار تدفق الأرتال التركية.. نحو 30 آلية عسكرية تدخل منطقة “بوتين – أردوغان”

عمدت القوات التركية إلى استقدام رتل عسكري جديد نحو منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث رصد المرصد السوري بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، دخول نحو 30 آلية من مدرعات ودبابات وناقلات جند نحو الأراضي السورية، وذلك عبر منطقة خربة الجوز الحدودية والواقعة بريف إدلب الشمالي الغربي، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2460 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 5865 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10300 جندي تركي.