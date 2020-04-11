عقب استهدافها بعشرات القذائف الصاروخية يوم أمس.. القوات التركية تجدد قصفها البري على مناطق سيطرة “القوات الكردية” بريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: تواصل القوات التركية قصفها الصاروخي على مناطق سيطرة قوات النظام والقوات الكردية بريف حلب الشمالي، وفي سياق ذلك، رصد المرصد السوري بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية على أماكن في حربل والشيخ عيسى شمال حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري رصد يوم أمس قصفا مكثفا بعشرات القذائف الصاروخية مصدرها القوات التركية، استهدف مناطق متفرقة خاضعة لسيطرة قوات النظام والقوات الكردية في ريفي حلب الشمالي والشمالي الغربي، حيث اتسعت رقعة القصف لتشمل كل من تل رفعت والشيخ هلال ومخيم كشتعار وكفرانطون والارشادية ومرعناز والمالكية، بالإضافة لقرى عقيبة وسوغانكة وزيارة وديرجمال وبينة ومناطق أخرى واقعة بناحية شيراوا شمال غرب حلب لقصف مكثف من قبل المدفعية التركية، ما أدى إلى إصابة مدني بجراح في قرية عقيبة بالإضافة لمقتل عنصر في قوات النظام وسقوط جرحى آخرين.